Франция

Испанец близок к возвращению на поле после травмы.

Защитник Пари Сен-Жермен Серхио Рамос близок к своему дебюту в составе парижского гранда.

35-летний футболист вернулся в общую группу на этой неделе, восстановившись после травмы. Футболист хотел сыграть за ПСЖ еще две недели назад, однако врачи вице-чемпионов Франции выступили против форсирования восстановления во избежание рецидива травмы.

Сам футболист после возвращения в общую тренировочную группу намерен выйти на поле в матче с Лиллем в 12-м туре французской Лиги 1. Об этом сообщает As.

По информации источника, существует вероятность, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может поберечь Рамоса и включить футболиста в состав лишь на матч с РБ Лейпциг, который состоится 3 ноября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, ПСЖ испытывает кадровые проблемы в последнее время по причине травм футболистов.