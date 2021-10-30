Авторитетный статистический портал не очень высоко оценил игру аргентинца.
Лионель Месси, getty images
30 октября 2021, 01:53
Пари Сен-Жермен в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Лилль и добился победы.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников поединка.
Лионель Месси получил 6,2 балла. Хуже него в стане парижан был только Андер Эррера, который вышел на поле на замену.
Что касается игроков, который были на поле с первых минут, то только Джало (6,1) и Бамба (5,8) получили более низкие оценки.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Пари Сен-Жермен — Лилль.