Франция

Аргентинский нападающий находится не в лучшей форме.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Лилль и добился победы.

В том матче Лионель Месси покинул поле в перерыве, уступив свое место соотечественнику — Мауро Икарди.

Как сообщает издание Squawka, экс-нападающий Барселоны не отметился результативными действиями в чемпионате к ноябрю впервые с сезона-2005/06.

Напомним, что участие Лионеля Месси в матче против Лилля было под вопросом из-за повреждения, которое он получил на тренировке.