Франция

Аргентинский наставник пояснил свое решение по ходу игры против Лилля.

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен на своем поле принимал Лилль, сумев одержать волевую победу со счетом 2:1.

ПСЖ — Лилль 2:1 Видео голов и обзор матча

Одним из наиболее обсуждаемых моментов данной игры стал не столько сам факт того, что "красно-синие" с трудом отыгрались по ходу встречи, сколько решение главного тренера хозяев поля о замене аргентинской суперзвезды Лионеля Месси в перерыве на его соотечественника Мауро Икарди.

По завершении поединка Маурисио Почеттино прокомментировал причины такого действия со своей стороны.

"Это была мера предосторожности. Теперь, нам остается лишь надеяться, что Лео будет доступен в матче Лиги чемпионов УЕФА против РБ Лейпциг", — коротко ответил наставник на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что в конечном итоге успешный результат ПСЖ поздним забитым мячом и голевой передачей до этого принес другой аргентинский нападающий — Анхель Ди Мария.

В следующем туре ПСЖ проведет гостевой матч против Бордо.