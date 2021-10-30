Леонардо заявил, что парижский гранд пока не ведет работу над подписанием новых игроков.
Франк Янник Кессье и Тео Эрнандес, Getty Images
30 октября 2021, 15:49
Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо прокомментировал слухи, которые связывают его клуб с возможным подписанием двух игроков Милана — центрального полузащитника Франка Янника Кессье и крайнего защитника Тео Эрнандеса.
Бразильский футбольный функционер заявил, что на данном этапе парижский гранд не работает над трансферами.
"На данный момент мы не связались с игроками. Ничего не происходит ни с Франком Кесси, ни с Тео Эрнандесом", — приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Тео Эрнандес продлит контракт с Миланом, отказав Манчестер Сити и ПСЖ.