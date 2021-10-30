Италия

Левый фулбек не планирует менять клуб в ближайшее время.

Защитник Тео Эрнандес готов отклонить предложения от Манчестер Сити и ПСЖ и продлить соглашение с Миланом, сообщает портал Calciomercato.

Французский фулбек ведет переговоры о новом контракте с Миланом и готов продлить его до 2026 года. Стороны пока не могут договориться относительно зарплаты, так как фулбека не устраивает предложение в размере 3 млн евро в год.

Действующий контракт Эрнандеса с Миланом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан продлил контракт с защитником Симоном Кьером.