Парижане победили на выезде со счетом 3:2.
Игроки ПСЖ празднуют успех, Getty Images
06 ноября 2021, 23:57
В матче 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл на выезде Бордо со счетом 3:2.
Дублем в составе парижан отличился Неймар, а еще один гол забил Килиан Мбаппе. Кроме того, Мбаппе записал в свой актив две результативных передачи.
В составе жирондинцев отличились Альберт Элис и Мбайе Ньянг, но зацепиться за ничью хозяевам не удалось.
Бордо – ПСЖ 2:3
Голы: Элис, 78, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63.
Бордо: Костиль, Пембеле (Менса, 46), Кватенг, Косьельни, Грегерсен, Мангаш (Ньянг, 68), Дилросун (Бриан, 79), Отавио (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержио, 86), Элис.
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 64), Вейналдум, Эррера, Эбимбе (Данилу Перейра, 75), Дракслер (Гуйе, 75), Неймар, Мбаппе (Икарди, 86).
Предупреждения: Пембеле (28), Мбаппе (74), Ньянг (88).