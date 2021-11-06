Франция

Парижане победили на выезде со счетом 3:2.

В матче 13-го тура французской Лиги 1 ПСЖ обыграл на выезде Бордо со счетом 3:2.

Дублем в составе парижан отличился Неймар, а еще один гол забил Килиан Мбаппе. Кроме того, Мбаппе записал в свой актив две результативных передачи.

В составе жирондинцев отличились Альберт Элис и Мбайе Ньянг, но зацепиться за ничью хозяевам не удалось.

Бордо – ПСЖ 2:3

Голы: Элис, 78, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63.

Бордо: Костиль, Пембеле (Менса, 46), Кватенг, Косьельни, Грегерсен, Мангаш (Ньянг, 68), Дилросун (Бриан, 79), Отавио (Уден, 68), Адли, Онана (Франсержио, 86), Элис.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Бернат (Мендеш, 64), Вейналдум, Эррера, Эбимбе (Данилу Перейра, 75), Дракслер (Гуйе, 75), Неймар, Мбаппе (Икарди, 86).

Предупреждения: Пембеле (28), Мбаппе (74), Ньянг (88).