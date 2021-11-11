Футболист интересен многим топ-клубам.
Орельен Тчуамени. getty images
11 ноября 2021, 15:33
Лидер Монако полузащитник Орельен Тчуамени может быть продан в летнее или зимнее трансферное окно.
"Монегаски" готовы расстаться с молодым футболистом, который уже успел поиграть за сборную Франции.
Однако клуб просит за игрока 50 миллионов евро. К слову, переходил он в королевский клуб из Бордо за 18 миллионов евро.
В услугах 21-летнего хавбека заинтересованы множество грандов европейского футбола. Среди них в СМИ называют Ювентус, Манчестер Юнайтед, Челси и других.
В текущем сезоне Тчуамени сыграл за "монегасков" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.
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