Легендарный полузащитник поделился мыслями относительно своего будущего.
жуниньо пернамбукано, getty images
18 ноября 2021, 15:36
Легендарный полузащитник, а ныне спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано рассказал о своих планах на будущее.
По словам 46-летнего функционера, ему нужно отдохнуть от работы, однако он не отметает возможность попробовать себя в роли наставника.
"Я говорил, что прихожу ровно на три года. В конце сезона я еще раз все обдумаю, но пока-что я придерживаюсь мысли об уходе со своей должности по окончанию сезона.
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Многие люди на посту спортивного директора ничем не занимаются, не проводят никакой работы. Однако у меня за это время накопилась большая умственная усталость. Я люблю клуб, уважаю президента, но не стоит пренебрегать человеческой усталостью.
Что касается тренерской карьеры, то я ни разу не получал каких-либо предложений. Тем не менее, я многому научился у Петера Боса — я консультировался с ним относительно интересующий меня вопросов. Я бы не стал отметать такую перспективу — лучше попробовать и не добиться успеха, чем через 10 лет жалеть об упущенной возможности", — приводит слова Пернамбукано Lequipe.
Напомним, Жуниньо Пернамбукано выступал в составе Лиона с 2001 по 2009 год, 7 раз подряд становившись чемпионов Франции в составе "ткачей".
Последним клубом бразильца был Васку да Гама, который он покинул в 2014 году.