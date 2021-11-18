Франция

Легендарный полузащитник поделился мыслями относительно своего будущего.

Легендарный полузащитник, а ныне спортивный директор Лиона Жуниньо Пернамбукано рассказал о своих планах на будущее.

По словам 46-летнего функционера, ему нужно отдохнуть от работы, однако он не отметает возможность попробовать себя в роли наставника.

"Я говорил, что прихожу ровно на три года. В конце сезона я еще раз все обдумаю, но пока-что я придерживаюсь мысли об уходе со своей должности по окончанию сезона.

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Многие люди на посту спортивного директора ничем не занимаются, не проводят никакой работы. Однако у меня за это время накопилась большая умственная усталость. Я люблю клуб, уважаю президента, но не стоит пренебрегать человеческой усталостью.

Что касается тренерской карьеры, то я ни разу не получал каких-либо предложений. Тем не менее, я многому научился у Петера Боса — я консультировался с ним относительно интересующий меня вопросов. Я бы не стал отметать такую перспективу — лучше попробовать и не добиться успеха, чем через 10 лет жалеть об упущенной возможности", — приводит слова Пернамбукано Lequipe.

Напомним, Жуниньо Пернамбукано выступал в составе Лиона с 2001 по 2009 год, 7 раз подряд становившись чемпионов Франции в составе "ткачей".

Последним клубом бразильца был Васку да Гама, который он покинул в 2014 году.