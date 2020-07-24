Франция

Легендарный бразилец — о Неймаре, полицейском насилии в своей стране и влиянии соцсетей на президентские выборы.

Как и множество других действующих и бывших футболистов, Жуниньо Пернамбукано мог попросту промолчать, не обсуждать куда более важные в жизни вещи. Однако экс-игрок Лиона и сборной Бразилии считает, что это было бы предательством его жизненных принципов.

Мы разговаривали 30 минут, когда он расплакался впервые во время интервью, которое продлилось полтора часа. Ситуация в родной для Жуниньо Бразилии вышла из-под контроля. Попытки президента страны Жаира Болсонаро справиться с коронавирусом оказались жалкими. На этой неделе Бразилия преодолела отметку в 65 тысяч смертей из-за Covid-19, и каждый день в ней регистрируется около 50 тысяч новых случаев. Общее количество уже превысило 1,6 млн случаев. По этому показателю Бразилия занимает второе место в мире.

Под руководством Болсонаро в стране нарастает межрасовое напряжение и неравенство. Жуниньо обсуждает образование и достоинство, когда его голос начинает ломаться. "У нас плохая система образования в Бразилии, — говорит он. – Богатые люди говорят, что нам нужно инвестировать в образование – но как? Нам нужно бороться с голодом, об этом говорил еще бывший президент Лула. Если ты голодаешь, у тебя нет никакой уверенности в завтрашнем дне. Представьте отца или мать, которые не могут обеспечить своим детям трехразовое питание. А еще важнее образования – чувство собственного достоинства. Человеческое достоинство – это то право, которое должны иметь все мы. Извините, это делает меня очень эмоциональным…"

В последнее время большинству бразильцев не хватало чувства собственного достоинства, а ситуация с коронавирусом только усложнила все. "Я очень опечален, — говорит Жуниньо, а его голос снова начинает дрожать. — Просто в отчаянии. Мы все делаем неправильно, не так, как весь остальной мир. Я бразилец, я понимаю, что у нас бедная страна и нашему народу нужно работать, но это вопрос выживания. Если бы у нас был карантин, мы могли бы быть близки к окончанию истории с вирусом, но… печально сейчас смотреть на нашу страну".

Экс-игрок Ресифи и Васку да Гама теперь живет во Франции, работая спортивным директором своего бывшего клуба Лиона. В 2018 году он ощутил, что больше не может оставаться в Бразилии. Тогда Жуниньо переехал в Лос-Анджелес, чтобы быть со своей беременной дочерью, а через год перебрался во Францию. Он говорит, что больше не поддерживает связь с 80-90% своих родственников и друзей из-за разногласий во взглядах на Болсонаро и его политику.

"Поначалу, перед вторым туром президентских выборов в 2018 году, я пытался образумить людей, показывая им видео и объясняя все, что происходит, — говорит Жуниньо. – Болсонаро – это сын WhatsApp и фэйковых новостей. Его поддерживало большинство людей, а я принял решение дистанцироваться от их всех. Я знаю, что сейчас некоторые жалеют о своем выборе. Они думали, что Болсонаро – единственный вариант".

"Учреждения в Бразилии не знают эмпатии и они учат нас не иметь ее тоже. Элита не понимает, насколько большое финансовое неравенство в стране. Если оно увеличится, начнется насилие. Мы все сейчас смотрим на то, как все становится явным сейчас. У нас в Бразилии есть великолепные журналисты, но нет изданий, которые бы писали об этих проблемах. Более 42 миллионов человек не голосовали в 2018 году. Если бы бразильская пресса делала свою работу, Болсонаро никогда бы не выбрали. Просто занимайтесь настоящим журнализмом: пишите и рассказывайте всем правду".

Наплыв фэйковых новостей в Бразилии при Болсонаро и в во время двух предыдущих избирательных кампаний – это темы, к которым Жуниньо продолжает возвращаться. С 2014 года страна находится в политическом кризисе. По мнению Жуниньо, импичмент кандидата от Рабочей партии Дилмы Руссеффа в 2016 и победа Болсонаро на выборах в 2018 были огромными причинами недовольства. "Когда вы таким отвратительным способом убираете Дилму, вы ломаете молодую демократию. Победа Болсонаро – заслуга хвастливых судей, таких как Серхио Моро в случае Лулы, а также культуры ненависти к Рабочей партии и фэйковых новостей", — говорит Жуниньо.

Сейчас началось некоторое движение, бразильский верховный суд ведет расследование по делу о фэйковых новостях, которые захлестнули социальные сети. Несколько недель назад полиция обыскала адреса, связанные с Болсонаро. Жуниньо пытается помочь в этой борьбе, но без особого успеха. "Twitter, Facebook и WhatsApp решили исход выборов в Бразилии. Я устал жаловаться на фэйковые новости в Twitter. Я всегда отправляю жалобы. Они виноваты в наших проблемах и против них не было предпринято никаких мер".

"Посмотрите, сколько ультраправых каналов есть на YouTube. Они получают огромные деньги, чтобы распространять фэйковые новости, но по-прежнему разрешены на YouTube. Я каждый день отправляю жалобы на них, но очень редко получаю ответ".

Наш разговор переходит к убийству Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая и движению Black Lives Matter. Более половины населения Бразилии идентифицирует себя как черных. В стране было несколько случаев, подобных убийству Флойда. Среди них – июньское убийство полицейскими 14-летнего Жоао Педро или Агаты Феликс, которой было всего 8 лет, когда полиция подстрелила ее в спину в фавелах Рио в сентябре 2019. Позже она умерла.

"Это чистый расизм, доказательство того, насколько жестокие политики у нас в стране на данный момент, — говорит Жуниньо. – Как это возможно, чтобы полиция застрелила восьмилетнего ребенка, как это случилось в прошлом году? Как жить после такого? Невероятно. Посмотрите на Джорджа Флойда. Он не мог дышать. Он же человек. Представить не могу, как полиция могла так поступить. Это расизм, и это очень-очень печально".

Жуниньо в штыки воспринял недавние высказывания сына президента Эдуардо Болсонаро. Конгрессмен заявил, что в Бразилии своих "Джорджей Флойдов" нет.

"В Бразилии тысячи Джорджей Флойдов и еще тысячи других, которые пострадали, но не рассказывали и мы не знаем об этом. Просто бесчеловечно заявлять, что в Бразилии нет Джорджей Флойдов. Перестрелки случаются каждый день. Геи предаются гонениям и это один из главных пунктов, который раздражает меня в людях, поддерживающих Болсонаро. Однако никто не может побороть время. Однажды каждый узнает, кто ты на самом деле".

Жуниньо, который прославился своими штрафными ударами и сыграл 40 матчей за сборную Бразилии, говорит, что многому научился после переезда в Европу. "В Бразилии нас учат думать только о деньгах, но в Европе другой менталитет. Подсознательно я создал карьерный план, потому что хотел перейти в большой футбольный клуб в Бразилии, и не просто по спортивным интересам. Меня учили идти туда, где платят больше. Это бразильский способ".

"Посмотрите на Неймара. Он перешел в ПСЖ из-за денег. В Париже ему дали все, что он хотел. А теперь он хочет покинуть клуб до окончания контракта. Но это время отплатить клубу, показать свою признательность. Надо отдавать что-то взамен, видите ли. Неймар должен по полной выкладываться на поле, быть всецело преданным делу, ответственным, проявлять лидерские черты. Проблема в том, что в Бразилии процветает культура алчности, там всегда хотят больше денег. Нас этому учили, и мы к этому привыкли".

Так виноват Неймар или бразильское общество? "Это просто то, чему научились. Нужно различать Неймара-игрока и Неймара-человека. Как футболист – он один из трех лучших в мире, на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Он быстр, может забивать и раздавать ассисты как настоящий десятый номер. Но как человек – думаю, ему нужно задавать себе правильные вопросы и повзрослеть. Сейчас он делает то, чему его научила жизнь", — считает Жуниньо.

Понятно, что Пернамбукано расстроен нынешней ситуацией в Бразилии, но так же понятно и что он любит свою страну и искренне желает ей процветания. В конце длительного и захватывающего интервью я должен спросить у Жуниньо, есть ли у него надежда на будущее. "О, конечно, я должен верить, — отвечает он. – Я вырос в Ресифи, жил в Рио, Лионе, Катаре и США. И больше всего я люблю Бразилию".

"Понимаю, что сейчас есть трудности. Но я отец и дедушка. Я хочу, чтобы мир стал лучше. В нем есть плохие люди, как семья Болсонаро, но есть и хорошие люди тоже. Великолепные врачи, учителя, артисты. Нужно поменять ситуацию как можно быстрее. У нас есть ресурсы, чтобы с этим справиться".

Тиаго Рабело, The Guardian