Франция

24-летний бразилец набрал почти половину голосов.

Полузащитник Лиона Лукас Пакета признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам октября, сообщает UNFP.

В прошлом месяце 24-летний бразилец провел четыре поединка во французском чемпионате, в которых сделал две голевые передачи.

По итогам голосования Пакета набрал 49% голосов и опередил нападающего Ренна Гаэтана Лаборда (39%) и форварда Ниццы Анди Делора (15%).

После 13 туров Лион набрал 19 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1.