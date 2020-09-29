Франция

Полузащитник Лукас Пакета продолжит карьеру во Франции.

Лион и Милан достигли договоренности о трансфере Лукаса Пакета — сообщает Sky Sport Italia.

Речь идет о прямой продаже, а не об аренде, что очень выгодно для Милана, получившего деньги на поиски центрального защитника. Сумма сделки пока не разглашается.

Как сообщает источник, бразилец уже успел попрощаться с товарищами по команде, тренерским штабом и работниками клуба.

Милан приобрел Пакета в январе 2019 года за 38,4 миллиона евро, однако в планы нынешнего тренера "россонери" Стефано Пьоли он не входит.

За полтора сезона в Милане Лукас провел 44 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.