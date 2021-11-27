Франция

Футболист ПСЖ высказался о своем партнере по команде.

Полузащитник Пари Сен-Жермен и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о своем партнере по команде Лионеле Месси.

Футболист считает, что легендарному нападающему потребовалось некоторое время для адаптации в новой команде, однако теперь он снова чувствует в себе силы забивать голы и вести команду за собой.

"Он всю жизнь прожил в Барселоне. Для того, кто постоянно меняет клубы — это не стало бы проблемой, но Лео потребовалось время на адаптацию в ПСЖ. Новый дом, новая школа для детей — ему было нелегко.

Сейчас он полностью адаптировался и чувствует себя счастливым. Он нашел свой дом здесь и теперь снова сможет выйти на прежний уровень игры", — приводит слова Ди Марии Le Parisien.

Месси этим летом перешел в ПСЖ из Барселоны на правах свободного агента. За это время футболист провел 10 матчей за французский клуб во всех турнирах, в которых сумел забить 4 мяча и отдать две голевые передачи.

Напомним, Месси включен в список номинантов на Золотой мяч-2021.

Церемония состоится 29 ноября 2021 года, начало в 21:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по этой ссылке.