Другое

Журнал France Football вручит награду лучшему футболисту за прошлый год.

Ежегодная, за исключением ситуации с пандемией COVID-19 в прошлом году, церемония вручения журналом France Football наград лучшим футболистам мира состоится уже 65-й раз в истории.

Во время торжественного мероприятия будут отмечены лучшие футболисты в следующих категориях:

– обладатель Золотого мяча среди мужчин;

– обладательница Золотого мяча среди женщин;

– лучший молодой футболист (до 21 года);

– лучший голкипер.

Номинанты на получение награды лучшему футболисту прошлого года были названы 8 октября 2021 года.

Церемония состоится 29 ноября 2021 года, начало в 21:30 по киевскому времени.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что нападающего французского Пари Сен-Жермен Лионеля Месси уведомили, что именно ему достанется награда лучшему игроку среди мужчин.