Журнал France Football вручит награду лучшему футболисту за прошлый год.
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27 ноября 2021, 08:57
Ежегодная, за исключением ситуации с пандемией COVID-19 в прошлом году, церемония вручения журналом France Football наград лучшим футболистам мира состоится уже 65-й раз в истории.
Во время торжественного мероприятия будут отмечены лучшие футболисты в следующих категориях:
– обладатель Золотого мяча среди мужчин;
– обладательница Золотого мяча среди женщин;
– лучший молодой футболист (до 21 года);
– лучший голкипер.
Номинанты на получение награды лучшему футболисту прошлого года были названы 8 октября 2021 года.
Церемония состоится 29 ноября 2021 года, начало в 21:30 по киевскому времени.
Отметим, что ранее появилась информация о том, что нападающего французского Пари Сен-Жермен Лионеля Месси уведомили, что именно ему достанется награда лучшему игроку среди мужчин.