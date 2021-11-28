Франция

Защитник парижан прокомментировал свой дебютный поединок за ПСЖ.

В 15-м туре французской Лиги 1 ПСЖ сумел обыграть в гостевом матче Сент-Этьен (3:1).

Защитник парижан Серхио Рамос провел свой дебютный поединок за клуб, в который он перешел летом на правах свободного агента.

"Это невероятное чувство. Я доволен собой и доволен своей игрой. Это особенный день, ведь я столько времени был травмирован. Мы провели хороший матч, я был надежен в обороне, а команда добыла три очка — это главное.

Со временем я узнаю своих партнеров по команде еще лучше и мы станем еще сильнее. После удаления Колодзейчака мы полностью взяли игру под свой контроль и выглядели убедительно", — приводит слова испанца официальный сайт ПСЖ.

Напомним, матч Сент-Этьен — ПСЖ запомнился не только дебютом Рамоса, но и ужасной травмой Неймара.