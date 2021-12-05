Французский клуб расстался с главным тренером.
Клод Пюэль, Getty Images
05 декабря 2021, 22:59
Клод Пюэль уволен с поста главного тренера Сент-Этьена, сообщает официальный сайт французского клуба.
Руководство клуба решило расстаться с французским специалистом после сегодняшнего разгромного поражения от Ренна со счетом 0:5. На данный момент "зеленые" находятся на дне турнирной таблицы Лиги 1, набрав 12 очков после 17 туров.
Пюэль работал во главе Сент-Этьена с октября 2019 года. В сезоне-2019/20 он пробился с командой в финал Кубка Франции, где уступил ПСЖ.