Франция

Французский клуб расстался с главным тренером.

Клод Пюэль уволен с поста главного тренера Сент-Этьена, сообщает официальный сайт французского клуба.

Руководство клуба решило расстаться с французским специалистом после сегодняшнего разгромного поражения от Ренна со счетом 0:5. На данный момент "зеленые" находятся на дне турнирной таблицы Лиги 1, набрав 12 очков после 17 туров.

Пюэль работал во главе Сент-Этьена с октября 2019 года. В сезоне-2019/20 он пробился с командой в финал Кубка Франции, где уступил ПСЖ.