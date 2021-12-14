Франция

Голкипер ПСЖ поделился мнением о своем партнере по команде.

Вратарь Пари Сен-Жермен Кейлор Навас поделился мыслями о карьере вратарей, ее продолжительности и секрете успеха каждого голкипера отдельно.

В том числе, футболист рассказал, как ему удается сохранять пиковую форму на протяжении долгих лет.

"Я стараюсь выкладываться на каждой тренировке по максимуму. Если хотя бы на одном занятии футболист расслабится — вся его работа пойдет прахом. За последние годы я добился невероятного прогресса и счастлив, что никогда не перестаю учиться.

Каждый человек имеет место для прогресса. Важно сосредоточиться на деталях и никогда не расслабляться", — считает костариканец.

Кроме того, опытный голкипер поделился мнением о своем партнере по команде Серхио Рамосе.

"Для меня настоящее удовольствие быть с ним в одной команде. Он классный парень и исключительный футболист. К тому же, они настоящий лидер раздевалки — нашей команде очень повезло с его подписанием. Его стиль и авторитет помогут команде прогрессировать", — приводит слова Наваса официальный сайт ПСЖ.

В текущем сезоне Навас провел 14 матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, сохранив свои ворота в неприкосновенности в четырех поединках.

Ранее наставник парижан Маурисио Почеттино заявил, что не намерен расставаться с кем-либо из вратарей.