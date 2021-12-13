Франция

Также тренер парижан не хочет делать выбор между Доннаруммой и Навасом.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не намерен расставаться в ближайшее время с Мауро Икарди и с кем-то из вратарей — Кейлором Навасом или Джанлуиджи Доннаруммой.

"За последний месяц мы провели семь матчей, – цитирует тренера Football Italia. – Поэтому мы разделяем нагрузку между двумя вратарями, которым доверяем одинаково. Надо еще учесть, что Навас был удален против Нанта и пропустит матч против Сент-Этьенна, нам нужны оба вратаря".

Доннарумма, признанный лучшим вратарем по версии France Football, как-то отметил, что конкуренция с Навасом его немного напрягает.

Отсутствие постоянной игровой практики так же не нравится нападающему Мауро Икарди, но и его Почеттино не хочет отпускать из Парижа.

"Мы абсолютно довольны Мауро и не намерены с ним расставаться. По крайней мере, говорить об этом посреди сезона никто не будет", — сказал тренер.