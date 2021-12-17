Франция

Оливье Летанг не исключил, что бельгийский вингер в будущем может вернуться в стан его команды.

Президент Лилля Оливье Летанг заявил о заинтересованности в потенциальном возвращении нападающего Эдена Азара в свой клуб, за который тот выступал в период с 2007 по 2012 год.

"Возвращение Азара в Лилль? Не сказал бы, что это невозможно. Если нужно, то я поеду в Испанию для переговоров.

Эден – невероятный футболист высокого уровня, но сейчас он играет за Реал, у него контракт с клубом", — приводит слова Оливье Летанга Goal.

В текущем сезоне Эден Азар провел за Реал 12 поединков, в которых отдал один ассист.