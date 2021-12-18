Франция

Центральный защитник вернулся после очередного повреждения.

В рамках 1/32 финала Кубка Франции Пари Сен-Жермен будет проводить гостевой поединок против представителя Третьего национального дивизиона (пятый ранг в классификации национальных состязаний) — Феньи-Ольнуа.

Несмотря на отсутствие статусности у данной дуэли, мимо прессы она точно не пройдет мимо, так как накануне противостояния центральный защитник "красно-синих" Серхио Рамос активно принимал участие в тренировке команды, что дает все основания полагать, что он сыграет с первых минут предстоящей игры.

35-летний игрок обороны летом этого года присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, однако с тех пор принял участие лишь в матче против Сент-Эттьена в конце ноября (3:1).

Сразу поле игры против "зелено-белых", Рамос вновь отправился в лазарет с мышечным повреждением, однако сейчас готов продолжить свои выступления, но на этот раз надеется закрепиться в стартовом составе, дабы уже в середине февраля следующего года принять участие в противостоянии против мадридского Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.