Франция

Французский клуб, вероятно, готовится к возможному уходу Секо Фофана.

Ланс оформил переход одного из лидеров норвежского Буде-Глимт Патрика Берга, сообщает официальный сайт французского клуба.

24-летний футболист выступает на позициях центрального полузащитника и опорного полузащитника.

По информации Transfermarkt, Ланс выложил за Патрика Берга порядка 4,5 миллионов евро. Контракт с норвежским футболистом рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что лидер Ланса Секо Фофана находится на радарах многих клубов и может покинуть команду в ближайшее время. Особенно в полузащитнике заинтересован Ньюкасл.

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