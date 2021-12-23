Франция

Капитан ПСЖ высказался о ничейном результате в игре с Лорьяном.

В 19-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях сумел избежать поражения от Лорьяна (1:1).

Защитник парижан Маркиньос прокомментировал исход поединка, отметив характер своей команды.

"Соперник играл вторым номером и ожидал наших ошибок. Они открыли счет, у Лорьяна были возможности еще забить, но даже вдесятером мы сумели сравнять счет. Это не чудо — мы заслужили наш забитый мяч.

Команда старалась и владела мячом, мы проявили характер. Если бы мы забили свои моменты до перерыва, то у нас были бы шансы на успех", — приводит слова бразильского футболиста RMC.

Следующий календарный год ПСЖ начнет гостевым поединком против Лиона 9 января.