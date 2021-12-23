Франция

Авторитетное издание представило свой состав лучших игроков по итогам первой части сезона.

Чемпионат Франции ушел на традиционный перерыв зимой после восемнадцати проведенных туров.

По итогам практически половины встреч Лиги 1, на первом месте довольно ожидаемо оказался Пари Сен-Жермен.

Авторитетное издание L`Equipe составило команду лучших игроков первой части сезона по своему мнению. В ней получили места два футболиста текущего лидера чемпионата — Идрисса Гуйе и Маркиньос. Для Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе места не нашлось.

Состав по версии L`Equipe: Лопеш (Лион) — Траоре (Ренн), Маркиньос (ПСЖ), Ньямси (Страсбург), Мелинг (Ренн) — Гуйе (ПСЖ), Гастьен (Клермон), Фофана (Ланс) — Саванье (Монпелье) — Пайе (Марсель), Террье (Ренн).

Напомним, что Лионель Месси в одиннадцати проведенных матчах чемпионата Франции отметился всего лишь голом. Аргентинец не может забить на выезде в восьми играх кряду во всех соревнованиях.