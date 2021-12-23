Авторитетное издание представило свой состав лучших игроков по итогам первой части сезона.
Звездное трио парижан, getty images
23 декабря 2021, 21:45
Чемпионат Франции ушел на традиционный перерыв зимой после восемнадцати проведенных туров.
По итогам практически половины встреч Лиги 1, на первом месте довольно ожидаемо оказался Пари Сен-Жермен.
Авторитетное издание L`Equipe составило команду лучших игроков первой части сезона по своему мнению. В ней получили места два футболиста текущего лидера чемпионата — Идрисса Гуйе и Маркиньос. Для Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе места не нашлось.
Состав по версии L`Equipe: Лопеш (Лион) — Траоре (Ренн), Маркиньос (ПСЖ), Ньямси (Страсбург), Мелинг (Ренн) — Гуйе (ПСЖ), Гастьен (Клермон), Фофана (Ланс) — Саванье (Монпелье) — Пайе (Марсель), Террье (Ренн).
Напомним, что Лионель Месси в одиннадцати проведенных матчах чемпионата Франции отметился всего лишь голом. Аргентинец не может забить на выезде в восьми играх кряду во всех соревнованиях.