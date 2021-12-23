Аргентинец повторил свой личный антирекорд.
лионель месси, getty images
23 декабря 2021, 11:14
В 19-м туре французской Лиги 1 ПСЖ не сумел в гостях обыграть Лорьян (1:1).
Нападающий парижан Лионель Месси не сумел отметиться забитым мячом в этом матча, повторив таким образом свой антирекорд. Это восьмой гостевой поединок без голов для легендарного нападающего.
Подобное случалось с аргентинцем лишь однажды — с сентября 2006 по март 2007 года.
Более того, на счету футболиста всего 1 забитый мяч в 11-ти матчах в рамках Лиги 1 — при этом Месси нанес 47 ударов по воротам соперников, 6 из которых пришлись в каркас ворот — рекорд чемпионата.
Следующий календарный год ПСЖ начнет гостевым поединком против Лиона 9 января.