Франция

Аргентинец повторил свой личный антирекорд.

В 19-м туре французской Лиги 1 ПСЖ не сумел в гостях обыграть Лорьян (1:1).

Нападающий парижан Лионель Месси не сумел отметиться забитым мячом в этом матча, повторив таким образом свой антирекорд. Это восьмой гостевой поединок без голов для легендарного нападающего.

Подобное случалось с аргентинцем лишь однажды — с сентября 2006 по март 2007 года.

Более того, на счету футболиста всего 1 забитый мяч в 11-ти матчах в рамках Лиги 1 — при этом Месси нанес 47 ударов по воротам соперников, 6 из которых пришлись в каркас ворот — рекорд чемпионата.

Следующий календарный год ПСЖ начнет гостевым поединком против Лиона 9 января.