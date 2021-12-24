Франция

Наставник Лиона сохранит свою должность, если команда начнет прогрессировать.

Лион провалил первую часть сезона, расположившись в середине турнирной таблицы по итогам 18-ти туров.

Президент "ткачей" Жан-Мишель Ола прокомментировал результаты команды отметив, что не собирается увольнять Боса с поста главного тренера.

"Мы по-прежнему верим в нашего наставника. Начало сезона было тяжелым, сказались травмы — от этого никто не застрахован. Как минимум до февраля Бос будет руководить командой. Конечно, если не будет прогресса — тогда мы пересмотрим свое решение", — приводит слова функционера Lequipe.

После 18-ти туров Лион расположился на 11 месте, отставая от идущего на первом мест ПСЖ на 20 очков.

2022 года "ткачи" начнут как раз игрой с парижским клубом, которая состоится 9 января в 21:45 по киевскому времени.