Франция

Французский коллектив вдохновлен успешным стартом выступлений португальца в новом чемпионате.

Воспитанник лиссабонского Спортинга Нуну Мендеш летом текущего года на правах арендного соглашения перешел во французский Пари Сен-Жермен, где сходу сумел стать ключевым футболистом основного состава под руководством Маурисио Почеттино.

"Красно-синие" были вынуждены заплатить 7 млн евро за сезон выступлений футболиста, дабы не попасть под влияние финансового Fair Play, однако оставили за собой право первоочередного выкупа игрока.

Поскольку впечатление Мендеш оставил о себе исключительно положительное, сыграв в 19 матчах и отметившись одним голевым пасом, то руководство французского коллектива особо не старается скрывать своего желания заручиться с игроком полноценным соглашением.

Заплатить за этот трансфер ПСЖ придется фиксированную сумму в 40 млн евро, что не видится проблемным для коллектива в отношении перспективного 19-летнего исполнителя, способного закрыть весь левый фланг.