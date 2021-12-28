Франция

Функционер рассказал, чем занимается в клубе.

В феврале 2021 года Йоан Кабай завершил карьеру и не так давно принял предложение от своего бывшего клуба ПСЖ о работе.

На данный момент Кабай занимает пост технического директора тренировочного центра Пари Сен-Жермен.

"Прежде всего, я был действительно счастлив вернуться в Париж, снова встретить людей, которых я знаю. Все идет хорошо и действительно хорошо. Меня очень хорошо приняли люди, которых я еще не знал. Атмосфера была очень хорошей с самого начала, так что я действительно очень счастлив. Я действительно полон решимости делать свою работу как можно лучше и поддерживать игроков каждый день. Это самое главное для меня.

В чем заключается моя работа? Я должен координировать все со всем персоналом: результаты, поддержку игроков, уметь советовать, уметь воодушевлять, призывать к порядку, когда это необходимо, быть рядом с игроками каждый день.

Также необходимо создать определенную спортивную связь между всеми командами ПСЖ, чтобы она была взаимной и мы все могли быть вместе, руководствуясь более или менее одинаковыми принципами, одним и тем же видением. Следующий шаг — попытаться правильно работать вместе. Все идет очень хорошо.

Есть еще отношения с родителями, семьей, что тоже очень важно. Игрок — центр проекта, мы стараемся поднять его как можно выше, но семья играет важную роль. Мы хотим быть очень близкими к семьям и показать определенную доступность".

"Мы ставим цель — ежедневно оказывать поддержку игрокам, а также персоналу. Мы всегда на связи, мы обмениваемся информацией, много спорим. Моя цель состоит в том, чтобы игроки максимально прогрессировали и чтобы это было заметно во всех аспектах, будь то технические, тактические, физические и, прежде всего, психические.

Нужно знать, как подготовить игроков к карьере на высшем уровне, а не к карьере на один или два года. Они должны постараться продержаться 15 лет на высшем уровне. Это цель, которую должен иметь каждый игрок, чтобы прогрессировать. Я хочу передать это им", — рассказал Кабай.