Малиец вернулся во французский клуб.
Бакари Сако, twitter.com/asseofficiel
30 декабря 2021, 19:52
Нападающий Бакари Сако вновь стал игроком Сент-Этьена, сообщает официальный сайт французского клуба.
Сако подписал контракт с "зелеными" до конца этого сезона. Малийский вингер находился в статусе свободного агента с июня 2020 года, когда он покинул кипрский Пафос.
Ранее 33-летний игрок уже выступал в составе Сент-Этьена в 2009-12 годах, сыграв 117 поединков и забив 16 голов.
На данный момент Сент-Этьен находится на дне турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков после 19 туров.