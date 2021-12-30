Франция

Малиец вернулся во французский клуб.

Нападающий Бакари Сако вновь стал игроком Сент-Этьена, сообщает официальный сайт французского клуба.

Сако подписал контракт с "зелеными" до конца этого сезона. Малийский вингер находился в статусе свободного агента с июня 2020 года, когда он покинул кипрский Пафос.

Ранее 33-летний игрок уже выступал в составе Сент-Этьена в 2009-12 годах, сыграв 117 поединков и забив 16 голов.

На данный момент Сент-Этьен находится на дне турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков после 19 туров.