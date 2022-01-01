Франция

"Монегаски" расстались с хорватским специалистом.

Монако официально отправил в отставку главного тренера команды Нико Ковача.

Официальный сайт французского клуба объявил, что уволил специалиста в четверг, 30 декабря. До объявления имени нового главного тренера командой будет руководить Стефан Надо.

Напомним, Ковач возглавил Монако летом 2020 года. С тех пор команда под руководством хорватского наставника провела 74 игры во всех турнирах, в которых 43 раза одержала победу, в 16-ти поединках потерпела поражение, а еще 15 матчей свела вничью.

После 19 туров Лиги 1 Монако занимает шестое место, имея в своем активе 29 очков.

Ранее стали известны имена претендентов на пост главного тренера Монако.