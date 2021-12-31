Франция

Назван список претендентов на смену отстраненному Нико Ковачу.

Стали известны имена трех претендентов на пост главного тренера Монако. Об этом сообщает журналист Санти Уна в своем твиттере.

Напомним, вчера стало известно, что руководство французского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с нынешним главным тренером Нико Ковачем.

По информации источника, главными кандидатами на освободившееся место являются Филипп Клеман, Джесси Марш и Пауло Фонсека, ранее возглавлявший донецкий Шахтер и итальянскую Рому.

После 19 игр Монако набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч "монегаски" проведут в гостях против Нанта — игра состоится 9 января.

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