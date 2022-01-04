Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Франции.
Ванн — ПСЖ, psg.fr
04 января 2022, 08:59
В рамках 1/16 финала Кубка Франции Пари Сен-Жермен одержал разгромную победу над Ванном, который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.
Подопечные Маурисио Почеттино отправили в ворота аутсайдера четыре безответных мяча, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик.
Еще один гол в составе ПСЖ записал на свой счет центральный защитник Преснель Кимпембе.
Обзор матча:
Ванн — ПСЖ 0:4
Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76