Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Франции.

В рамках 1/16 финала Кубка Франции Пари Сен-Жермен одержал разгромную победу над Ванном, который выступает в четвертом по силе дивизионе страны.

Подопечные Маурисио Почеттино отправили в ворота аутсайдера четыре безответных мяча, а главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик.

Еще один гол в составе ПСЖ записал на свой счет центральный защитник Преснель Кимпембе.

Обзор матча:



Ванн — ПСЖ 0:4

Голы: Кимпембе, 28, Мбаппе, 59, 71, 76