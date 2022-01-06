Футболист покинул немецкий Шальке.
Набиль Бенталеб, Анже
06 января 2022, 19:55
Полузащитник Шальке Набиль Бенталеб перебрался во французский Анже. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 27-летним хавбеком подписан до окончания сезона-2024/25. Переход осуществлен на правах свободного агента.
Отметим, что Бенталеб последнее время тренировался с Анже, так как летом покинул Шальке.
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