Франция

Карим Бензема расположился на второй строчке, а Лионель Месси — на третьей.

Французская спортивная газета L'Équipe огласила ежегодный список самых влиятельных людей во французском футболе по итогам 2022 года.

Так, возглавил данный перечень нападающий Пари Сен-Жермен и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Вторая позиция досталась форварду мадридского Реала и сборной Франции Кариму Бензема, а третье место занял новичк Пари Сен-Жермен и лидер сборной Аргентины Лионель Месси.

Интересно, что победительница прошлого года, рефери Стефани Фраппар, опустилась на 18-ю строчку, а чемпион прошлого сезона Лиги 1 во главе Лилля, нынешний главный тренер Ниццы Кристоф Гальтье, поднялся с восьмого места на четвертое, если сравнивать с рейтингом прошлого года.

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