Франция

Аргентинец вернулся во Францию, однако не работал вместе с командой перед ответственной игрой.

В рамках 20-го тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен предстоит провести обещающий стать непростым гостевой поединок против Лиона, однако в предстоящей игре Маурисио Почеттино, помимо прочих кадровых проблем, не сможет рассчитывать на аргентинского нападающего Лионеля Месси.

34-летний форвард начало 2022 года был вынужден провести на родине из-за заболевания COVID-19 во время рождественской паузы, однако последний тест футболиста показал негативный результат, в результате чего он получил разрешение вернуться во Францию.

Однако, как сообщает локальная пресса, на одном из заключительных тренировочных занятий перед выездом в Лион Лионель отсутствовал по неустановленным причинам, поэтому Маурисио Почеттино может оставить своего звездного исполнителя вне итоговой заявки на предстоящую игру.

Таким образом, поединок 9 января может стать 11 игрой, которую Месси был вынужден пропустить по различным причинам с момента подписания контракта с ПСЖ.

Отметим, что "красно-синие" во время выезда в Лион будут вынуждены обходится без Данилу Перейры, Анхеля Ди Марии, Джанлуиджи Доннаруммы, Юлиана Дракслера, Левена Курзава, Серхио Рико у которых зафиксирован COVID-19, травмированного Неймара, а также Идрисса Гуйе, Абду Диалло и Ашрафа Хакими, которые отправились на КАН-2022 в составе своих национальных команд.