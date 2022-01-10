Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал ничейный исход поединка Лиги 1.

В двадцатом туре французской Лиги 1 ПСЖ в гостях сыграл вничью с Лионом (1:1).

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча, в котором его команда сумела забить лишь за 15 минут до конца матча.

"В первом тайме мы были крайне медлительными, у нас были большие проблемы в созидании. Команда пропустила быстрый гол и это сыграло на руку Лиону.

Соперник сел в глухую оборону и у нашей команды было очень мало свободного пространства. К тому же, ПСЖ плохо играл при контратаках соперника", — приводит слова специалиста Lequipe.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лион — ПСЖ.