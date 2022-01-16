Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал очередную победу своей команды в чемпионате Франции.

В двадцать первом туре французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле добился спокойной победы над Брестом (2:0).

Главный тренер парижского гранда Маурисио Почеттино прокомментировал очередную победу своей команды в рамках внутреннего чемпионата.

"Второй тайм мы провели на более высоком уровне. Команда выглядела более целостно. В целом, матч был нелегким, ведь против нас играла команда, которая отлично умеет обороняться. У нас были голевые моменты и мы должны были побеждать с более крупным счетом.

Вейналдум пройдет дополнительное медобследование и только после этого будут новости относительно его состояния", — заключил аргентинский специалист для Lequipe.

Следующий поединок чемпионата Франции ПСЖ проведет в домашних стенах против Реймса.