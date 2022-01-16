Франция

Опытный голкипер нужен команде Почеттино для конкуренции.

После прихода новоиспеченного чемпиона Европы Джанлуиджи Доннаруммы во французский Пари Сен-Жермен, позиция в стартовом составе опытного коста-риканского голкипера Кейлора Наваса находилась под вопросом.

Несмотря на то, что сам 35-летний страж ворот полон уверенности в том, что сумеет навязать достойную конкуренцию своего более юному коллеге в "рамке" ворот, другие клубы все равно стараются воспользоваться положением, и приобрести себе вратаря топ-уровня, гарантировав ему постоянную игровую практику.

Одним из таких претендентов оказался английский Ньюкасл, который всячески старается подыскать себе новых футболистов для пополнения кадровой обоймы перед началом финального отрезка сезона.

"Сороки" обратились к руководству парижан с запросом о трансферной информации по Навасу, однако неожиданно получили жесткий отказ.

ПСЖ наотрез отказался продавать своего футбола, утверждая, что он является важным элементом философии Мауриси Почеттино при формировании стартового состава, а также дополнительно стимулирует Доннарумму к постоянному поддержанию топ-формы.

Контракт костариканца с ПСЖ рассчитан до 2024 года, а в текущем сезоне он уже сыграл 17 матчей, пропустил столько же голов, но при этом в пяти поединках его ворота оставались "сухими".