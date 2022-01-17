Франция

Экс-чемпион Англии, Португалии и Бельгии может впервые сыграть за команду из родной страны.

Французский Сент-Этьен проводит зимнее трансферное окно за поиском усиления на позиции центрального защитника, дабы укрепить свою линию обороны, которая в первой части сезона за 20 матчей пропустила 42 гола.

Абсолютный аутсайдер текущего розыгрыша французской Лиги 1 в качестве кандидата на потенциальный трансфер выбрал французского защитника Эльякима Мангала, который уже полгода находится вне профессионального футбола, после ухода из испанской Валенсии.

"Зеленые" хотят предложить опытному футболисту краткосрочный контракт до конца сезона, с возможностью продления, в случае успешных выступлений.

Примечательно, что в свои 30 лет уроженец Франции, у которого также есть бельгийский паспорт, еще ни разу не играл за команду из родной страны.

Тем не менее, на его счету числятся победы в чемпионатах Бельгии со Стандардом, Португалии с Порту и Англии с Манчестер Сити, а также кубки вышеперечисленных стран.