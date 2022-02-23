Франция

Football.ua представляет вашему вниманию самых возрастных исполнителей чемпионата Франции, которые были задействованы в этом сезоне.

Чемпионат Франции для незаинтересованного болельщика делится на две категории: ПСЖ и все остальные. Тем не менее, в Лиге 1 есть за кем следить и чем восхищаться.

Football.ua предлагает читателям состав из самых возрастных футболистов этого розыгрыша чемпионата Франции, которые были задействованы хотя бы в одном поединке, ведь не только на Пиренейском полуострове футболисты умеют держать высокую планку долгие годы.

Вратарь

Эйдзи Кавасима, 38 лет (Страсбур)

Японский голкипер находится в системе Страсбура с 2018 года, перейдя из Меца, за который он выступал на протяжении двух лет. Эйдзи не является основным голкипером своей команды, но в нужный момент вышел в основном составе против своей бывшей команды и отстоял "на ноль".

Контракт Кавасимы рассчитан до лета 2023 года, к моменту окончания которого японскому голкиперу уже будет 40 лет. Японец на протяжении более 20 лет показывает стабильный уровень и, возможно, боссы Страсбура не против будут переподписать опытного вратаря еще на год.

Центральные защитники

Жозе Фонте, 38 лет (Лилль)

Чемпион Европы в составе сборной Португалии, победитель Лиги наций, чемпион Франции Жозе Фонте продолжает цементировать оборону "догов" в довольно преклонном по футбольным меркам возрасте. Португалец в своей карьере успел поиграть во многих клубах на Родине, в Англии и даже в Китае.

Опытный защитник является основным футболистом Лилля в этом сезоне, отыграв в общей сложности 34 поединка за свой клуб во всех турнирах. Неплохо, как для 38-летнего футболиста из топ-5, не правда ли?

Контракт Фонте с Лиллем истекает по окончанию этого сезона, однако есть стойкое ощущение, что руководство французского клуба примет решение продлить соглашение с опытнейшим футболистом и капитаном команды, который не только демонстрирует высокий уровень игры, но и выступает в роли "дядьки" в раздевалке.

Данте, 38 лет (Ницца)

Еще один старожил европейского футбола Данте, который за три года с Баварией успел выиграть все, что только можно и ушел, казалось на покой, в Вольфсбург. Тем не менее, бразилец не потерял интерес к футболу, как и Фонте являясь капитаном и основным футболистом своей команды.

Футболист с таким опытом в командах, которые не являются грандами чемпионата Франции, на вес золота, поэтому видится продление истекающего контракта еще на год с защитником. К слову, Данте сыграл 24 матча из 25 возможных в Лиге 1 за Ниццу, что говорит само за себя.

Правый защитник

Жером Хергольт, 35 лет (Лорьян)

Опытный защитник более 15 лет в футболе, но на высоком уровне сумел заиграть лишь пять лет назад в составе Аяччо. Именно там его заметил Лорьян, за который он выступает с 2019 года.

Успешными его выступления назвать очень трудно, особенно в этом сезоне. Всего восемь поединков в Лиге 1 этого сезона, один из которых в основном составе. Вряд ли руководство клуба намерено предлагать Хергольту новый контракт, после чего он, по всей видимости, завершит карьеру.

Левый защитник

Жюльен Фоссюриер, 34 года (Брест)

Воспитанник Лиона 18 лет выступает на высоком уровне, но после трех лет в составе "ткачей" не смог добиться больших высот, представляя до Бреста цвета Труа и Сошо.

Шестой год в составе "пиратов" выдается крайне тяжелым для опытного футболиста. Фоссюриер принял участие в деcяти поединках своей команды, лишь однажды выйдя в стартовом составе. Скорее всего, защитник покинет команду по окончанию сезона и если не закончит карьеру, то вряд-ли продолжит выступления на уровне элитного чемпионата Франции.

Левый полузащитник

Пьеррик Капелле, 34 года (Анже)

Опытный защитник Анже является крайне важной боевой единицей команды в этом сезоне (21 поединок, пять из которых в основном составе, говорят сами за себя), в котором "аисты" выступают ровно на том уровне, на котором могут — безопасное расстояние от зоны вылета без претензий на что-то большее.

Сезон-2021/22 стал седьмым для Капелле, который должен продлить истекающее соглашение с клубом по итогам сезона. Как и во многих случаях с возрастными футболистами, оно будет пролонгировано на год.

Центральные полузащитники

Янник Каузак, 37 лет (Ланс)

Французский опорник отличается не только надежной игрой, но и преданностью клубным цветам. За 17 лет профессиональной карьеры Ланс — всего третий клуб в карьере Каузака. Долгие 12 лет хавбек выступал за родную Бастию, пока не ушел в Тулузу, где у него получалось с переменным успехом — 43 матча за два года и менее двадцати в основном составе.

В Лансе Каузак пришелся ко двору — в этом сезоне полузащитник принял участие в 14 поединках своей команды в рамках Лиги 1, преимущественно выходя на замену для укрепления центральной линии. Стоит сказать, что выходя на поле Янник "каши не портит" и смотрится вполне достойно.

Контракт с ним был продлен в конце 2021 года на полгода и судя по всему, летом соглашение также будет переподписано.

Димитри Пайе, 34 года (Марсель)

Звезда Марселя и одно из главных действующий лиц Евро-2016, уходивший со скандалом из Вест Хэма пятый год выступает в родном чемпионате и ни о чем не жалеет. На трибунах Лиги 1 сейчас происходит тоже самое, что когда-то было в Англии.

Пайе продолжает быть "мозговым центром" Марселя в свои 34 года, оформив 7+8 по системе "гол+пас" в этом сезоне и не намерен останавливаться. Контракт француза действует еще два года и возможно, Пайе примет решение на закате карьеры уехать на заработки.

Нападающие

Бурак Йылмаз, 36 лет (Лилль)

Уроженец курортного города Анталья всю карьеру провел в Турции, успев поиграть за три "кита" местного футбола — Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче.

Казалось, в 34 года не самое время менять команду, но Бурак так не думает — именно в этом возрасте он перебрался в Лигу 1. В составе Лилля он стал чемпионом страны, а также обладателем Суперкубка Франции. К тому же, Йылмаз до сих пор выступает за сборную Турции, что тоже о многом говорит.

В текущем сезоне турок по-прежнему является основным форвардом своей команды, четырежды отметившись в воротах соперников "догов", а также отдав три результативные передачи.

Учитывая неизбежный трансфер Джонатана Дэвида в ближайшие трансферные окна, ситуация с контрактом Йылмаза видится однозначной — продление действующего соглашения.

Джимми Бриан, 36 лет (Бордо)

Возрастной форвард всю карьеру провел во Франции, за исключением неудачного вояжа в стан Ганновера в сезоне 2015/16. Свою карьеру Бриан начал в Ренне, где его заметил Лион, который к тому моменту уже сбросили с трона.

За 160 поединков в составе "ткачей" Джимми забил всего 34 мяча, что явно не соответствовало ожиданиям боссов клуба, которые со спокойной душой отпустили нападающего в Германию.

Транзитом через Генгам Бриан присоединился к Бордо, где уже далеко не является первым выбором Владимира Петковича, начав в старте всего дин поединок из 12 сыгранных. За отведенное время Бриан сумел дважды расписаться в воротах соперников, а также один раз отметился голевой передачей. Есть большие сомнения относительно будущего в команде форварда, который практически не отличается результативными действиями.

Как мы видим, чемпионат Франции также богат футболистами, которые находят здесь мотивацию и второе дыхание для футбольных подвигов. Сравнительно с Серией А количество выступающих на действительно высоком уровне меньше, но тому-же Йылмазу вполне по силам улучшить свои бомбардирские показатели до цифр Златана Ибрагимовича в этом сезоне.