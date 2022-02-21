Италия

Football.ua представляет вашему вниманию самых возрастных исполнителей чемпионата Италии, которые были задействованы в этом сезоне.

Итальянская Серия А всегда славилась своей тайной возрастных футболистов — в Италии игроки зачастую переживали свою вторую молодость, как Лука Тони, или наоборот, раскрывались после тридцати, как Антонио Ди Натале.

Football.ua предлагает читателям импровизированный состав чемпионата Италии, который будет состоять из самых возрастных футболистов на своей позиции. Отметим, что исполнитель должен был сыграть как минимум в одном матче этого розыгрыша Серии А.

Вратарь

Джанлука Пеголо (40 лет)

Страж ворот Сассуоло начинал карьеру в Фьоренцуоле в далеком 2000 году. За 21 год профессиональной карьеры Пеголо успел поиграть в таких клубах, как Верона, Дженоа, Мантова, Парма и Сиена, однако по-настоящему основным он был лишь в Сиене и в составе "мастифов". В этом сезоне Пеголо, выступающий за Сассуоло, принял участие лишь в одном поединке Серии А — в 19 туре его команда разгромно уступила Болонье (0:3). Кроме того, на счету опытного голкипера два матча в рамках Кубка Италии (против Кальяри 1:0 и против Ювентуса 1:2).

Правый защитник

Андреа Масьелло (35 лет)

Экс-подопечный Андрея Шевченко второй раз выступает в футболке "грифонов" — первая каденция пришлась на сезон-2007/08. Кроме Дженоа опытный защитник выступал за Сиену, Бари, Аталанту, а также два года был на контракте у Ювентуса, сыграв всего один матч за туринцев.

В этом сезоне Масьелло сыграл семь матчей за Дженоа и вполне готов в случае необходимости заменить основных защитников, так как является универсалом.

Центральный защитник

Джорджо Кьеллини (37 лет)

Капитан и сердце не только Ювентуса, но и сборной Италии. Настоящий боец и просто хороший футболист. Последние годы воспитанник Ливорно больше подвержен травмам нежели обычно, однако это не мешает ему выигрывать конкуренцию у более молодого Матейса Де Лигта.

В текущем сезоне Джорджо сыграл всего 13 поединков в Серии А, а недавняя травма не способствует улучшению статистики опытного центрбека.

Центральный защитник

Александр Коларов (36 лет)

Опытный защитник Интера в нынешнем розыгрыше Серии А не выходит в основном составе команды, однако, появляясь на поле на замену, общей картины явно не портит. Никто не удивится, если Коларов покинет состав "змей" после сезона-2021/22, но командам из нижней части турнирной таблицы такая опция в обороне очень бы даже пригодилась.

Левый защитник

Кристиан Молинаро (38 лет)

В первую очередь этот футболист ассоциируется с "темными" временами туринского Ювентуса — команда тогда только выбралась из Серии В и не претендовала на тот статус в Италии, которым обладает сейчас.

Молинаро неплохо выступал за "старую синьору" на протяжении трех с половиной лет, перебравшись в Штутгарт. В свой нынешний клуб — Венецию попал в 2020 году, поиграв перед этим в Парме, Торино и Фрозиноне. Никогда не хватавший с неба звезд защитник хорошо справляется со своей задачей в клубе из города на воде, однако в силу возраста всего девять раз появлялся на поле в этом сезоне, два из которых были в стартовом составе.

Опорный полузащитник

Валон Бехрами (36 лет)

Швейцарский хавбек в 2020 году начал свою вторую каденцию в Дженоа, после двух сезонов с 2003 по 2005 год. Бехрами успел за это время поиграть в Лацио, Фиорентине, и многих других клубах, в том числе английских и одном немецком.

В этом сезоне футболист всего один раз вышел в основном составе из десяти сыгранных матчей, в которых Андрей Шевченко больше использовал его как "цемент" для удержания результата. Недавно он объявил об уходе из клуба.

Центральный полузащитник

Франческо Маньянелли (37 лет)

Живая легенда Сассуоло Маньянелли вот уже 16 лет верой и правдой служит своей команде. Перейдя в стан "нероверди" в 2005 году, футболист ни разу не уходил в аренду, и с тех пор сыграл за свой клуб 474 поединка во всех турнирах. В этом сезоне Маньянелли всего раз вышел в основном составе из семи сыгранных за клуб, больше добавляя "авторитета" команде по ходу матча.

Контракт футболиста истекает летом 2022 года и неизвестно, будет ли клуб продлевать соглашение со своей легендой. Скорее всего, будет подписан краткосрочный контракт на один год, ведь в Италии не принято легко прощаться с такого рода футболистами, как это делают в Испании.

Центральный полузащитник

Мигель Велозу (35 лет)

Экс-футболист киевского Динамо, который за время в Украине показал себя очень качественным, но склонным к лени, крайне неплохо выступает в составе Вероны. Клуб в этом сезоне удивляет.

Верона выглядит стабильным середняком, а сам португалец 13 раз вышел в стартовом составе своей команды в 20 сыгранных матчах, отметившись четырьмя результативными передачами. Возрастным футболистам не принято давать долгосрочные контракты, однако на одногодичную сделку опытный хавбек вполне может рассчитывать.

Атакующий полузащитник

Франк Рибери (38 лет)

В атакующей линии нашего импровизированного состава начинают звучать имена, которые знает весь футбольный мир. Легенда Баварии и сборной Франции Франк Рибери казалось, завершит свою карьеру после Баварии и не совсем удачной попытки поднять Фиорентину на новый качественный уровень.

Тем не менее, любовь к футболу оказалась сильнее цифры в паспорте и в свои 38 лет француз неплохо показывает себя в Салернитане. Всего две голевые передачи в 15 сыгранных поединках, однако такие игроки важны в составе аутсайдеров как минимум для поднятия духа и не дать игрокам опустить руки. С этой ролью Рибери справляется.

Думается, продление контракта с клубом напрямую зависит от занимаемой по окончанию чемпионата Салернитаной места в турнирной таблице и есть стойкое убеждение, что этот клуб будет последним в богатой карьере футболиста.

Нападающий

Фабио Квальярелла (38 лет)

Опытный нападающий потерял в скорости с годами, однако неплохо действует в подыгрыше — не зря в 12 из 24 сыгранных матчей в этом розыгрыше чемпионата Квальярелла выходил в стартовом составе, оформив 5+4 по системе "гол+пас".

Это, конечно, не Лука Тони, который в своем предпоследнем сезоне, наряду с Икарди, стал лучшим бомбардиром Серии А, однако Квальярелла никогда и не был супербомбардиром, выполняя больше черновой работы, чем тот же Тони.

Этот сезон может стать последним в карьере экс-нападающего сборной Италии, и он сможет его занести себе в актив — Сампдория играет в свое удовольствие равноудалившись от зоны вылета, и каких-то серьезных задач не ставит, а сам Фабио имеет стабильное игровое время, недавно своими силами разобравшись с Эмполи.

Нападающий

Златан Ибрагимович (40 лет)

Страшно подумать, но "великий и ужасный" Златан начал свою карьеру в далеком 1999 году, когда Андрей Шевченко феерил в Лиге чемпионов за киевское Динамо. Нестареющий Ибра в последнее время страдает от различного рода травм, однако свой 21 матч в составе Милана он уже успел сыграть, в которых сделал 9+2 по системе "гол+пас".

К счастью, это не последний сезон шведа в составе Милана (если не случится что-то непредвиденное и стороны не продлят контракт), но уже в этом сезоне Ибрагимович готов привести свою команду к долгожданному Скудетто.

Такие академии как Динамо, Бенфики, Аякса или лондонского Арсенала можно назвать "кузницей талантов". В случае с Серией А, итальянский чемпионат можно назвать "кузницей второй молодости", ведь здесь всегда находилось место мировым звездам, которым было далеко за тридцать, но они продолжали играть на очень высоком уровне — Буффон, Тони, Бруну Алвеш, Флоккари, Балотта...