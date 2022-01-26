Футболист и клуб договорились о преждевременном окончании сотрудничества.
Марсело, Getty Images
26 января 2022, 12:59
Бразильский защитник Марсело и Лион расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт игрока с французским клубом был рассчитан еще на один год, но руководство и тренерский штаб посчитали, что футболисту пора уйти.
Марсело играл за Лион с 2017 года. С тех пор на его счету 167 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
Ранее Марсело выступал за турецкий Бешикташ, немецкий Ганновер, нидерландский ПСВ и польскую Вислу.
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