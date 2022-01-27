Франция

Ислам Слимани близок к возвращению в португальский коллектив.

Нападающий Лиона и сборной Алжира Ислам Слимани близок к переходу в лиссабонский Спортинг.

Переговоры находятся на стадии завершения, а алжирец перейдет в стан "львов" на правах аренды до конца сезона, сообщает RMC.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 16 поединков за Лион, в которых четырежды сумел поразить ворота соперников, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Спортинг может получить трансферный бан сроком на три года.