Франция

Марсело продолжит выступления в Лиге 1.

Бразильский защитник Марсело Антонио Гедес Фильо, более известный как Марсело, продолжит свою карьеру в Бордо.

Контракт подписан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

Футболист перешел в стан Бордо на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с Лионом по обоюдному согласию.

Марсело играл за Лион с 2017 года. С тех пор на его счету 167 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.