Марсело продолжит выступления в Лиге 1.
марсело, getty images
28 января 2022, 18:31
Бразильский защитник Марсело Антонио Гедес Фильо, более известный как Марсело, продолжит свою карьеру в Бордо.
Контракт подписан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
Футболист перешел в стан Бордо на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с Лионом по обоюдному согласию.
Марсело играл за Лион с 2017 года. С тех пор на его счету 167 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.