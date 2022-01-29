Франция

Футболиста попросили "не пропагандировать" мусульманство.

Переход французского полузащитника Набиля Фекира из Лиона в севильский Бетис летом 2019 года стал неожиданным для многих фанатов "ткачей", так как 28-летний футболист тогда считался явным лидером коллектива.

Однако, как сообщает ресурс RMC, решение игрока покинуть клуб могло быть связано с достаточно неприятной для репутации коллектива историей.

Согласно данным журналистов, руководство клуба на одной из встреч с Фекиром попросило у своего подопечного сбрить бороду, которую, по их мнению, воспринимали как символ мусульманской религии, исповедуемой спортсменом.

Подобный запрос и стал финальным триггером к уходу игрока, как утверждают в источнике.

Стоит отметить, что в мусульманской религии существую различные мнения на счет ношения бороды, которая зачастую ассоциируется с образом пророка Мухаммеда. Например, шииты рекомендуют не бриться лишь два-три дня, а общей нормой является банальное поддержание правил гигиены.

В текущем сезоне Фекир успешно отыграл за Бетис уже 26 матчей, по семь раз отличившись голами и результативными передачами.