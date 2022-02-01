Франция

Football.ua представляет вашему вниманию профайл новой команды украинца и рассуждает о шансах игрока закрепиться в Лиге 1.

Удар Зинадина Зидана в грудь Марко Матерацци по праву считается одним из самых запоминающихся спортивных событий 21 века. Получив красную, легенда и ветеран Реала и сборной завершил многолетнюю футбольную карьеру. Далеко не все вспомнят: кроме Реала и Ювентуса, в яркой карьере Зидана были клубы и в родной Франции. Их было всего два: Канн, где начинал Зизу, и Бордо, где будущий обладатель Золотого мяча раскрылся и обрел статус звезды мирового футбола. Почти 140 матчей и 28 голов: таким Зидан уехал из Прованса ради Ювентуса.

Карьера Зидана в Провансе совпала с золотыми временами клуба. Бордо в 90-х был грандом французского футбола, регулярно занимал высокие места. Зидан был частью главного международного успеха в истории команды: победе в кубке Интертото (прадед современной Лиги Конференций) и финала в Кубке УЕФА.

В статусе грозной силы Бордо продержался до конца первого десятилетия. Дальше – лишь постепенный спад. Совсем плохо в Провансе стало в прошлом году: главные инвесторы команды объявили, что деньги закончились. Только благодаря пожертвованиям бывших игроков (в том числе и Зидана) клуб доиграл сезон и вышел из зоны турбулентности.

Такой команду летом принял Бруно Петкович. И сюда минимум на полгода переходит наш соотечественник Даниил Игнатенко.

На сколько Игнатенко переезжает в Бордо?

Минимум на полгода, хотя возможно и дольше. Французский клуб на сайте обозначил, что при определенных условиях сможет выкупить игрока, но не указывает, при каких. Технический директор провансальцев Адмар Лопеш восторженно заявил: "Даниил – молодой и перспективный игрок. Он отлично соответствует нашему проекту".

Кроме Игнатенко, провансальцев этой зимой укрепил Марсело. Нет, не кудрявый бразилец из Реала, а другой – центральный защитник из Лиона. Также в Прованс прибыл опытный хавбек Жозуа Гилавоги из Вольфсбурга, а вот Фила Джонса заполучить не удалось.

Какие турнирные задачи у Бордо?

В первую очередь – выживание. Некогда грозный провансальский клуб сейчас ставит перед собой максимально приземленные задачи: сохранить место в Лиге 1. За 22 тура чемпионата жирондинцы накопили 20 очков. Их пока хватает, чтобы не свалиться в зону вылета, хотя от Меца, который идёт 18-м, Бордо отделяет всего одно очко. А от последнего – пять.

За выживание в Провансе вынуждены бороться не от хорошей жизни. Летом из-за финансовой нестабильности с командой расторгли контракты ряд лидеров: Юсуф Сабали, Вукасин Йованович, Николя Де Привилль. Уже за деньги ушли Тома Башич, Самюэль Калу и Ясин Адли (последнего, правда, удалось ещё на год оставить в аренде).

Из хорошего: в Бордо удалось привести опытного Владимира Петковича. Швейцарец последние 7 лет плодотворно трудился на благо сборной своей страны: там заскучал и решил найти для себя новый вызов. Из всех возможных вариантов Петкович выбрал явно нескучный. В последние недели швейцарский тренер был на грани увольнения. Больше всего Владимиру достается от болельщиков: они в Бордо требовательные и одновременно недовольны и игрой, и результатами, и стилем общения коуча.

Из положительного в футболе Бордо – это неплохая игра с фаворитами (ничья с Лионом и Марселем, поражения всего в один мяч ПСЖ и Марселю во втором матче) и великий талант играть вничью. Восемь раз провансальцы не допускали, чтобы на поле были победители и побежденные. Больше в Лиге только у Реймса.

Как играет Бордо?

До середины декабря в Провансе сохраняли осторожный оптимизм. Команда в штатном режиме аутсайдера набирала очки: более сильным – проигрывала, но не с треском; с равными играла вничью. Совсем положительное настроение воцарилось после победы на выезде над соседом по турнирной таблице Труа. Казалось, что у Петковича все под контролем.

Но Санта под Рождество принес Бордо тяжелейший календарь. Матчи с Марселем, Ренном и Лиллем, три поражения, самое "яркое" из которых – это тотальный разгром от Ренна со счётом 6-0. Играла команда совсем плохо и именно тогда Петкович был на грани увольнения. Переломить неудачную серию на характере удалось в матче со Страсбуром: победа 4:3 и реабилитация за унижение месячной давности (тогда эльзасцы обыграли провансальцев 5:2)

Футбол, в который верит Владимир Петкович, – это контратаки и низкий блок. Лишь в пяти матчах Бордо владел мячом больше, чем соперник. Примечательно, что только в одном из них – выиграл. Все старания играть аккуратно разбиваются об отвратительную защиту: Бордо пропустил 53 раза – это самая безалаберная защита Лиги.

Совсем плохую оборону компенсирует на удивление хорошая атака. Форварды Бордо забивают больше 1,5 гола за игру. 34 гола – это, для сравнения, больше чем у Монако, который идёт в зоне еврокубков.

Веселый и хаотичный характер команды органично дополняет неопределенность Владимира Петковича. За половину чемпионата швейцарец перепробовал 8 (!!!) разных схем. Пробовал играть и в три защитника, и с ромбом в центре, и с двумя форвардами. Ничего не помогало: после удовлетворительных результатов неизбежно наступали поражения и поиски новых тактических схем.

Кто конкуренты Игнатенко?

Явный лидер в центральной линии Бордо – только один. Ясин Адли с отрывом лучший созидатель в комаде. То, что молодого футболиста удалось забрать в обратную аренду из Милана, – большое счастье для жирондинцев. Без него дела были бы ещё хуже. Кем заменить Ясина летом – это главная потенциальная проблема клуба.

К счастью, Адли – не конкурент Игнатенко. Алжирец играет выше, зачастую "десятку" или под нападающим. Именно в центре украинцу придется найти общий язык с Жаном Онаной – единственным стабильным игроком центра поля. Также среди конкурентов есть совсем молодые, но талантливые Том Лаку и Иссуф Сиссоко и двое опытных бразильцев – Франсержио и Отавио, который летом точно уходит из клуба.

Шансы для Игнатенко играть в основном составе – достаточно большие. За 22 тура лишь однажды Бруно Петкович оставил до конца матча тех полузащитников, которые начинали игру с первых минут.

Что делать Игнатенко в центре поля?

В первую очередь – сшивать меганестабильную оборону и успешную атаку. До Даниила в Бордо за это отвечал Тома Башич. Хорват отбегал в Бордо три сезона, заслужено считался одним из лучших игроков в команде и уехал на повышения в Лацио.

Без мобильного, настойчивого и универсального Башича вся система в центре поля рухнула. Один Жан Онана по качествам отдаленно напоминает хорвата. В окружении медленного, но надежного Отавио, нестабильного Франсержио и молодых Лаку и Сисоко его лучшие качества минимизируются.

Какие трудности могут быть у Игнатенко в Бордо?

Главная трудность – это переход к другому стилю игры. Только в Мариуполе Даниил играл в контратакующей, закрытой системе. И Днепр-1, и Ференцварош больше создавали и играли в атаку, чем играли на разрушение футбола соперника. Более мелкая проблема – адаптация: лишь несколько игроков в клубе знают английский. В Бордо даже нет футболистов с Восточной Европы: самый близкий к украинцу – это этнический хорват, главный тренер Владимир Петкович.

К слову, заслуженный "канонир" Лоран Косельни в Бордо не задержался и покинул клуб свободным агентом.

Но главная потенциальная проблема – это возможный уход Владимира Петковича, под стиль которого и приглашают Игнатенко. Ещё одна серия поражений может стать последней для швейцарца.

Какие перспективы у Бордо?

Хочется верить, что провансальцы не вылетят из Лиги 1. Вытащить из ямы команду должна очень качественная атака и удачные игры с прямыми соперниками: из конкурентов Бордо "влетело" только Клермону и Бресту, со всеми остальными либо играли в ничью, либо зарабатывали три очка.

На руку Бордо и календарь: сложный отрезок из матчей с топ-соперниками команда уже прошла, а заключительные пять туров провансальцы будут играть с прямыми конкурентами и середняками, которые к тому моменту уже, зачастую, перестают бороться. К тому же, Бордо вылетел из Кубка: календарь стал ещё легче.

Куда более туманные перспективы у команды на следующий сезон. В Милан окончательно переезжает Адли, лучшего бомбардир команды Хван Уи-Джо уже ждут в более благополучных клубах и так далее.

Переезд во Францию — правильное решение?

Однозначно. Украинец отлично прогрессировал в Днепре-1. Переезд за границу – это логичный шаг для продолжения развития. Хаотичный Бордо – точно не худший вариант. Закрепиться в основе будет не трудно, при быстрой адаптации уже к марту украинец сможет поучаствовать в интересной борьбе за выживание.

К тому же, Бордо может стать отличным трамплином для Даниила. В Провансе не обязательно задерживаться: в Лиге 1 ещё минимум 19 клубов, которые нуждаются в хороших полузащитниках.

А другие украинцы во Франции смогут помочь в адаптации?

К сожалению, нет. Единственный украинец из действующих футболистов, который играл в системе профессиональных лиг Франции – Николай Кухаревич. Сейчас он в аренде в Бельгии. Других украинцев в Лиге 1 нет.

Украинская история чемпионата Франции очень невелика. Самая значимая фигура – это Александр Заваров, который в конце 90-х играл за Нанси. Кроме него, в Лиге 1 играли только Сергей Скаченко, Максим Левицкий и Павел Яковенко. Новую историю украинцев во Франции предстоит творить Кухаревичу и Игнатенко.

Вывод

Поменять борьбу за медали в Украине на мясорубку за выживание во Франции – очень смелый шаг. Аренда Игнатенко выгодна всем: Бордо получает нужного игрока для баланса в центре игрока. Сам футболист – возможность выйти из зоны комфорта и попробовать себя в топовом европейском чемпионате.

Лига 1 – самая специфическая из топ-5 европейских лиг. Даже на дне турнирной таблицы тут доверяют молодым игрокам, а тренеры – не боятся рисковать.

Интрига в нижней половине таблицы – зашкаливает. Между 14-м и 20-м местом – всего девять очков. Самая интересная для украинского зрителя гонка за выживание только начинается.

Богдан Максимец, Football.ua