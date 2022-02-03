Франция

Футболист очень хотел покинуть Тоттенхэм.

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Танги Ндомбеле не получал должной игровой практики в первой части сезона, поэтому во время зимнего трансферного окна пошел на радикальный шаг, вернувшись на правах аренды во французский Лион, откуда и перешел летом 2019 года в состав "шпор".

Представители Лиги 1 заплатили за этот переход 1,42 млн евро, а 25-летний футболист решил помочь им с выплатой собственной заработной платы.

Ндомбеле пошел на снижение своего дохода, когда возвращался в лагерь "детей", однако Тоттенхэм одним из условий сделки поставил сохранение выплат в полном объеме — именно разность в этих суммах и согласился возместить в пользу английского клуба француз.

"Во время оформления перехода Ндомбеле был очень решителен. Лион выполнил свою часть обязательств, но потребовались дополнительные затраты, о которых Танги сам и позаботился. Редкий пример в наше время, когда слова оказались подтверждены действиями", — высказался о данной ситуации Винсент Понсо, директор по футболу "ткачей".

В текущем сезоне Ндомбеле сыграл 16 матчей за Тоттенхэм, забив два гола и отдав одну голевую передачу.