Лазарет парижан не пустеет.
Неймар, Getty Images
05 февраля 2022, 14:55
В рамках 23 тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде встретится с Лиллем.
Перед матчем у главного тренера парижан Маурисио Почеттино нет особых поводов для радости, ведь лазарет команды продолжает пополняться.
Неймар, Серхио Рамос, Джорджиньо Вейналдум и Кейлор Навас продолжают восстанавливаться после повреждений.
Сейчас травму получил и форвард Мауро Икарди, вылетевший на неопределенный срок.
Неймару еще несколько дней следует работать в тренажерном зале. После этого он вернется к тренировкам по индивидуальной программе.
Что касается Серхио Рамоса, то его возвращение на тренировочное поле медики ожидают в середине следующей недели.
Матч Лилль — ПСЖ состоится 6 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.