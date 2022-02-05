Франция

Лазарет парижан не пустеет.

В рамках 23 тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде встретится с Лиллем.

Перед матчем у главного тренера парижан Маурисио Почеттино нет особых поводов для радости, ведь лазарет команды продолжает пополняться.

Неймар, Серхио Рамос, Джорджиньо Вейналдум и Кейлор Навас продолжают восстанавливаться после повреждений.

Сейчас травму получил и форвард Мауро Икарди, вылетевший на неопределенный срок.

Неймару еще несколько дней следует работать в тренажерном зале. После этого он вернется к тренировкам по индивидуальной программе.

Что касается Серхио Рамоса, то его возвращение на тренировочное поле медики ожидают в середине следующей недели.

Матч Лилль — ПСЖ состоится 6 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.