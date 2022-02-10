Франция

О всех бедах Сент-Этьена рассказывает Football.ua.

За 80 лет истории чемпионата Франции только два события останавливали розыгрыш Лиги 1. Это Вторая мировая война и пандемия коронавируса.

В позапрошлом году французская лига единственной из топ-5 европейских чемпионатов приняла решение досрочно завершить первенство. В администрации Лиги послушали правительство, которое запретило проведение всех спортивных соревнований. Итоговые места были определены по результатам 28 туров.

Из самого странного чемпионата в истории победителем вышел ПСЖ. Парижане подняли над головой девятый в своей летописи кубок лучшей команды Франции и сравнялись с Марселем. Впереди – только абсолютный рекордсмен страны Сент-Этьен.

В противовес звездным парижанам, в истории "зеленых" лучшие периоды уже давно позади. Последнее, десятое чемпионство, команда завоевала в далеком 1981. Похоже, рекорд клуба падёт уже в этом году: ПСЖ на всех парах мчится к уже своему юбилейному чемпионству. У Сент-Этьена задачи абсолютно полярные: выжить.

После 23 туров Сент-Этьен плотно обосновался на дне турнирной таблицы, уже пережил смену тренера и конфликт с собственными фанатами. Как рекордсмен чемпионата Франции оказался на грани вылета – расскажет Football.ua

Сент-Этьен – ещё одна жертва коронавирусного кризиса. Клуб для владельцев – это неликвидный пассив

Во Франции футбол – это, в первую очередь, бизнес. Только несколько команд во главе с ПСЖ могут себе позволить быть убыточными. Зачастую, большинство клубов худо-бедно пытаются выйти в небольшой плюс. Очень богатый владелец, который даёт деньги клубу, чтобы любоваться любимой командой с трибуны – это очень редкая во Франции ситуация.

Как большинство клубов Лиги 1, Сент-Этьен живет без мажоритарного владельца. Акции клуба разделены между фанатами и двумя со-инвесторами: Роланом Ромейром и Бернаром Каяццо. Оба – владельцы больших бизнесов, связанных с макроменеджментом и управлением активами.

С футбольным менеджментом у совладельцев не очень. Уже год они безуспешно пытаются продать Сент-Этьен. Команда просто стала не нужна, когда начала терять доходы. Потери в деньгах связаны, в первую очередь, с катастрофой во время переподписания контракта на телевизионные права: тогда новый бродкастер просто обанкротился и оставил без денег за трансляции всю лигу.

Весной прошлого года владельцы команды объявили, что готовы продать клуб. Но найти покупателя не так просто. За почти год Сент-Этьеном всерьез интересовался только один потенциальный инвестор – наследный принц Камбоджи Нородом Равичак. Но покупателя отпугнули результаты команды и долги: самый титулованный клуб Франции задолжал почти 200 миллионов евро.

К слову, от ситуации с телеправами пострадала почти вся нижняя часть турнирной таблицы Лиги 1. К примеру, в прошлом году владелец Бордо также объявлял себя банкротом и клуб лишь благодаря пожертвованиям бывших игроков смог закончить чемпионат. И сейчас тоже сражается за выживание.

Одна из самых больших проблем Сент-Этьена – это собственные фанаты

Без вменяемых инвесторов на первую роль в клубе вышли фанаты. Справедливо они считают себя вправе принимать решения в клубе: у фанатской организации – часть акций Сент-Этьена, а доходы от проданных билетов – важный элемент хрупкой экономики "зеленых".

Болельщики Сент-Этьена воспитывались в духе самого титулованного клуба Франции: мол, именно мы часть лучшего клуба страны. Для них плохие результаты команды – это временные и малопонятные трудности, а не результат провального менеджмента и нежелания хозяев заниматься командой.

Самой яркой иллюстрацией диспропорции между возможностями клуба и ожиданиями фанов стала судьба тренера "зеленых" Клода Пюэля. Объективно, специалист был неплохим вариантом, но болельщики полтора года требовали увольнения коуча. Причина? В том, что тот когда-то тренировал Лион (злейший враг Сент-Этьена) и не играл в атакующий футбол. Хотя для этого у команды не было ни игроков, ни возможностей для усиления.

Пик борьбы фанатов с руководством клуба и команды – октябрьский матч с Анже. Перед игрой болельщики забросали поле пиротехникой и подожгли сетку ворот. Как результат – на клуб наложили серьёзные штрафы.

В декабре Клода Пюэля все-таки уволили: вместо него клуб возглавил Паскаль Дюпра

Справедливости ради, Клода Пюэля уволили не только из-за сложных отношений с фанатами. Опытный тренер оставил команду на дне турнирной таблицы. В этом сезоне Сент-Этьен выдал впечатляющую 12-ти матчевую серию без побед.

Паскаль Дюпра принял команду в середине декабря. До самого титулованного клуба Франции специалист тренировал только два клуба высшей лиги – Кан и Тулузу. Оба, к слову, вылетели в Лигу 2, но не сразу: кризисные и скромные команды Дюпра по несколько сезонов умудрялся держать на плаву.

Идея руководства клуба понятна: брали тренера, который, возможно, лучше всех из доступных кандидатов умеет бороться за выживание. Назначение дало свои результаты: Сент-Этьен выиграл два матча подряд. Но дно турнирной таблицы так и не покинул.

Основа команды – либо очень молодые игроки, либо возрастные доигрывающие ветераны

Общая трансферная стоимость Сент-Этьена – чуть больше 105 миллионов евро. В сведенной таблице "зеленые" находятся в верхней части – на девятом месте. Но цифры обманчивы: так высоко команда оценивается только за счёт изобилия молодых игроков.

Молодым в Сент-Этьене дают играть не от обилия вариантов. Других игроков на многие позиции больше просто нет. Поэтому и лидеры по игровому времени – 23-летний Махди Камара, Иванн Макон и Арно Норден, 22-летний Микаель Наде и Заиду Юсуфф, 21-летний Этьен Грин и 18-летний Люка Гурна-Дуат.

Разбавляют молодёжь опытные, но, похоже, свое уже на высоком уровне отыгравшие Рияд Будебуз, Вахби Хазри и Тимоте Колодзейчак. Рота опытных солдат гениальной игрой не блистает, но стабильный уровень сохраняет.

За зиму Сент-Этьен усилился шестью новичками: большинство трансферов – переходы свободных агентов

Новый тренер "зеленых" Паскаль Дюпра зимой начал строить команду под себя. Ресурсов для этого – очень мало, поэтому пользовались бесплатными возможностями усилениями: арендами и подписанием свободных агентов.

Например, Сент-Этьен предложил контракт Эльякиму Мангала, который после Валенсии полгода просидел без клуба. Также "зеленые" вернули во Франции Энцо Кривелли, который ранее более чем успешно играл за Бордо и Бастию.

Ещё один любопытный новичок Сент-Этьена – защитник Жорис Ньяньон. В последний раз Жорис выходил на поле ещё в 2020 году за Севилью. Полгода назад испанский клуб настоял на разрыве контракта з защитником: причина – в неспортивном поведении и по слухам – постоянном нарушении режима.

Самое смешное, что французские спортивные журналисты сообщают, что в Сент-Этьен Ньяньон прилетел с 20 килограммами лишнего веса.

Несмотря на управленческую анархию, конфликты с болельщиками и финансовые трудности, Сент-Этьен не выглядит безнадежно. До зоны переходных матчей после очень удачного последнего тура – всего три очка. Команда зимой зафрахтовала одного из самых успешных в борьбе за выживание тренеров лиги. При этом подписала несколько опытных игроков, которые помогут стабилизировать молодежь.

Симптоматично, что за выживание в этом сезоне вынуждены бороться сразу две легендарных для Франции команды – Сент-Этьен и Бордо. На двоих у них – 15 чемпионских титулов.

Но если у Бордо хотя бы есть стабильный акционер, то Сент-Этьен абсолютно не нужен своим владельцам. И выжить команда может только ради надежды быть купленной более заинтересованными в ней людьми.

Все самое тяжелое для Сент-Этьена – только впереди.

Богдан Максимец, Football.ua