Франция

Французский форвард продолжает прогрессировать.

Пари Сен-Жермен в домашнем поединке 24-го тура накануне с трудом сумел обыграть Ренн за счет единственного результативного удара Килиан Мбаппе, который тот нанес лишь в компенсированное время (1:0).

ПСЖ — Ренн 1:0 Видео гола и обзор матча

В текущем сезоне для 23-летнего французского футболиста это был уже 21 забитый мяч в 31 сыгранном поединке на клубном уровне. Кроме того, на его счету также присутствуют 16 голевых передач.

Кроме того, как оказалось, решающий гол авторства Мбаппе не только обеспечил его команду очередными тремя набранными очками, но и позволил ему достичь внушительного статистического показателя, сравнявшись тем самым с одноклубником — Лионелем Месси, который к тому же являлся автором голевой передачи под данное взятие ворот.

Килиан оформил свой 119 гол в рамках топ-5 лиг, став тем самым одним из лучших бомбардиров 21-го века возрастом до 24 лет.

Отметим, что до достижения данного возрастного рубежа у нападающего есть еще большая часть 2022 года, так как он празднует день рождения 20 декабря.

Улучшить свои индивидуальные показатели Мбаппе сможет в гостевой игре против Нанта уже на следующих выходных.