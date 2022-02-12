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Радость Мбаппе, getty images
12 февраля 2022, 01:51
Пари Сен-Жермен в рамках поединка 24 тура чемпионата Франции принимал на своем поле Ренн и добился победы со счетом 1:0.
Парижане смогли забить лишь в компенсированное время к матчу — Лионель Месси ассистировал Килиану Мбаппе.
Обзор матча:
ПСЖ - Ренн 1:0
Гол: Мбаппе, 90+3
ПСЖ: Навас — Хакими (Керер, 84), Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 84) — Верратти, Паредес (Икарди, 83), Дракслер (Ди Мария, 66) — Симонс (Вейналдум, 66), Месси, Мбаппе.
Ренн: Алемдар — Траоре, Агерд, Омари, Мелинг — Мартен, Сантамария, Маер (Трюффер, 86), Бурижо (Сулемана, 80) — Лаборд (Гирасси, 80), Терье (Ассиньон, 89).
Предупреждения: Мбаппе, Верратти — Алемдар